25 марта 2014, 06:45

Происшествия

Площадь пожара в ангарах в СВАО составила около 1000 квадратных метров

Фото: ИТАР-ТАСС

Ранним утром во вторник, 25 марта, загорелись металлические ангары на северо-востоке столицы. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Обрушилась кровля.

Как информирует ГУ МЧС России по Москве, в 5:32 поступило сообщение о загорании в двух стоящих в ряду металлических ангарах на Староватутинском проезде. Там располагается автосервис и склад стройматериалов.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 5:37. В 5:50 пожару был присвоен второй ранг сложности, который в 6:26 был отменен. А в 6:43 возгорание удалось локализовать, а позже ликвидировать.

Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара принимали участие 84 человека личного состава и 21 единица техники. Причина возгорания устанавливается.

