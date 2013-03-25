Около 400 человек эвакуировали из школы из-за задымления

Из школы на северо-западе Москвы эвакуированы 400 человек

Четыреста человек эвакуированы из школы на северо-западе Москвы из-за короткого замыкания.

Инцидент имел место в школе № 1463, расположенной по адресу: улица Барышиха, дом 29 корпус 1.

К счастью, в результате замыкания пожара не произошло. Ведется расследование.

Напомним, это уже второе подобное происшествие за последние 3 дня. В субботу, 23 марта, загорелось общежитие Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Спасатели эвакуировали из здания 300 человек. В результате инцидента никто не пострадал.