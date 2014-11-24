В тушении крупного пожара на востоке города задействовали вертолет

В складском помещении на востоке Москвы произошел пожар

На востоке Москвы загорелся автосервис, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Информация о пожаре в доме №1 по улице Перовская поступила в 14.30, первые подразделения были на месте через шесть минут.

На месте работают 29 подразделений МЧС общей численностью 92 человека. Сведений о пострадавших пока нет, в районе ЧП затруднено движение личного автотранспорта, общественный следует по расписанию.

В пресс-службе спасателей отмечают, что площадь пожара достигает двух тысяч квадратных метров, для тушения задействован вертолет. Здание частично обрушилось.

В 16.49 пожар удалось локализовать, сообщает московский главк МЧС в своем микроблоге.

Недавно в столице произошел еще один крупный пожар: горело административное здание на Балтийской улице. Там площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

Одним из крупнейших возгораний в Москве за последнее время стал пожар на заводе "Серп и молот", там площадь достигала 2,5 тысячи квадратных метров.