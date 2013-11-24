Человек погиб при пожаре в доме на Ленинградском шоссе

Пожар произошел в многоэтажке на Ленинградском шоссе

В ночь на 24 ноября в многоэтажном доме на Ленинградском шоссе произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в однокомнатной квартире. Причиной инцидента стала непотушенная сигарета. В результате погиб один человек.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 00:46 минут. По указанному адресу в 12-этажном жилом доме происходило загорание личных вещей и мебели, в коридоре однокомнатной квартиры на 2 этаже". В 01.05 возгорание было ликвидировано", - сообщил дежурный офицер пресс-службы МЧС России по Москве.

Погибшим оказался жилец квартиры, который самостоятельно попытался потушить пожар. Мужчина задохнулся, надышавшись угарным газом.