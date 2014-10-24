Пожар на Киевском вокзале ликвидирован

Пожар в электричке на Киевском вокзале ликвидирован

Спасателям удалось ликвидировать пожар на Киевском вокзале, вспыхнувший днем 24 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пламя удалось потушить в 16.20, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

Отметим, что место возгорания находилось вдалеке от пассажирских платформ, поэтому ситуация не создавала никакой угрозы пассажирам. По предварительной информации, возгорание произошло в результате "занесения источника огня" посторонними.

При этом пожар отразился на работе столичной подземки - из-за него временно было приостановлено движение от "Киевской" до "Студенческой".

Похожее ЧП произошло в августе 2014 года на железнодорожном перегоне у станции "Бирюлево-Товарная". Там сгорели три вагона, площадь пожара составила 150 квадратных метров.