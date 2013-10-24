40 человек эвакуировали из загоревшегося дома в САО

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 24 октября из двенадцатиэтажного дома номер 64 на Дмитровском шоссе эвакуировали 40 человек. Медицинская помощь потребовалась одной женщине.

Как позже выяснилось, огонь вспыхнул в подвале дома. Там загорелись деревянные поддоны. При этом дым довольно быстро распространился по вентиляционной шахте, сообщает телеканал "Москва 24".

Жильцы, почувствовавшие резкий запах дыма, вызвали спасателей.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло порядка полутора часов.