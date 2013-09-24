Форма поиска по сайту

Новости

24 сентября 2013, 13:58

Происшествия

В школе на юге Москвы произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

На юге столицы произошло возгорание в одной из школ. Пожарные вынуждены были эвакуировать детей из горящего здания.

Сообщение о возгорании в школе, расположенной по адресу улица Новинки, дом 8, поступило на пульт спасателей в 13.00. Пламя вспыхнуло в одной из комнат на первом этаже здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание в 13.11.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

