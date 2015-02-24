СК проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре на Рублевском шоссе

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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения двух тел в доме на Рублевском шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 23 февраля, после тушения возгорания в квартире одного из жилых домов по Рублевскому шоссе обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее столичное управление МЧС сообщило, что при пожаре на западе Москвы погибли два человека. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. По предварительной информации, горели мебель и личные вещи.

Однако, как добавил источник в правоохранительных органах, в результате пожара погибли двое человек.