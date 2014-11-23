В больнице №52 вспыхнул пожар

Фото: M24.ru / Владимир Яроцкий

В городской больнице №52 в воскресенье, 23 ноября, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании в медучреждении по адресу Пехотная, 3, корпус 6 поступил на пульт дежурного в 14.44. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место происшествия.

Оказалось, что огонь вспыхнул на седьмом этаже семиэтажного корпуса. Загорелось оборудования в одном из помещений на площади 3 квадратных метра.

Спасатели провели эвакуацию больных, 237 пациентов и представителей персонала разместили в других помещениях больницы.

В 15.12 пожар был локализован, в 15.17 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что в субботу, 22 ноября, произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ". Площадь, охваченная огнем, составила около 300 квадратных метров.