Один человек погиб в результате пожара в ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в ТиНАО. Возгорание произошло на улице Центральная в деревне Румянцево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. Им предстоит выяснить причину возникновения пожара и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сегодня утром почти 4 тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра из-за небольшого возгорания.

Пожар произошел на цокольном этаже здания на улице Двинцев, сотрудников находящихся там компаний вывела администрация. Как оказалось, там в подсобном помещении офисного здания на площади в 10 квадратных метров горела ветошь.

Отметим, что за первое полугодие сотрудники столичного главка МЧС России спасли более 2,8 тысяч человек в ходе чрезвычайных происшествий.