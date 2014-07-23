Пожар в подвале Боткинской больницы потушен

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Пожар в реконструируемом корпусе на территории Боткинской больницы потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"Возгорание ликвидировано в 18.24. Площадь пожара составила 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении здания, находящегося на реконструкции. Пациентов там не было.





Сообщение о возгорании поступило в 17.27. В тушении пожара принимали участие 75 человек и 21 единица техники. В результате пожара никто не пострадал.