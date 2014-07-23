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23 июля на железнодорожной станции Люблино произошел пожар, сообщили М24.ru в пресс-службе МЧС по Москве. На станции загорелась крыша перехода.

Информация о возгорании появилась в 13.30. По информации пресс-службы, загорелась деревянная крыша пешеходного перехода. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.

Пострадавших в результате пожара не было, эвакуация пассажиров также не производилась. В данный момент станция "Люблино" работает в обычном режиме.