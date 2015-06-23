Три поезда с Ленинградского вокзала задержаны из-за пожара в электричке

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Три поезда с Ленинградского вокзала задержаны из-за возгорания в вагоне электрички. В настоящее время пожар уже потушен, сообщает Агентство "Москва".

С опозданием были отправлены поезда Москва - Крюково, Москва - Подсолнечная (Солнечногорск) и Москва - Тверь. Время задержки составило около получаса.

В первой из электричек произошел небольшой пожар. Площадь возгорания составила 0,3 квадратных метра.

Напомним, следователи заинтересовались обстоятельствами пожара, произошедшего в вагоне электрички Бородино – Москва. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в 8.39 9 июня на перегоне между станциями Рабочий поселок и Кунцево. В вагоне электрички загорелся кабель. Машинист поезда принял решение эвакуировать пассажиров, после чего локомотивная бригада самостоятельно потушила пожар.

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители выясняют причину возгорания кабеля.

А 21 мая в районе платформы "Текстильщики" загорелся головной вагон пригородной электрички. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Состав после тушения огня самостоятельно отправился в депо, а пассажирам предложили продолжить поездку на другом электропоезде. Никто не пострадал.