Подмосковные спасатели провели учения по борьбе с лесными пожарами

Фото: ИТАР-ТАСС

На подмосковном аэродроме "Северка" прошли тактические учения по борьбе с торфяными пожарами в рамках международного салона "Комплексная безопасность".

Сотрудники МЧС показали, как работает пожарная техника, как самолеты тушат лесные и торфяные пожары, как правильно эвакуировать людей и грамотно оказывать медицинскую помощь.

Кроме МЧС, в учениях были задействованы сотрудники ГИБДД и здравоохранения, а также местные чиновники.

"Класс пожарной опасности снизился с приходом дождей", - об этом M24.ru сказал замначальника управления подмосковного МЧС Вадим Беловошин.

"С началом весенне-летнего сезона в МО было зафиксировано и потушено 14 пожаров. Один из них торфяной, остальные – лесные", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что более 50000 сотрудников готовы выехать на борьбу с торфяными пожарами. Он также отметил, что любые пожары не знают границ, поэтому сотрудники помогают и другим областям России в борьбе с очагами возгорания.