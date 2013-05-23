Форма поиска по сайту

23 мая 2013, 14:33

Происшествия

На заводе "Салют" взорвались пары ацетона, четыре человека пострадали

При воспламенении жидкости на заводе "Салют" пострадали 4 человека

На заводе "Салют", который находится на проспекте Буденного, дом 16, взрыв паров ацетона привел к пожару.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе главка МЧС России по Москве, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13: 21. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В результате ЧП четыре человека пострадали, пожар был локализован в 13: 38.

В конце 2012 года взрыв паров ацетона также стал причиной травм: в нарколаборатории на востоке Москвы двое молодых людей получили ожоги, когда готовили "зелье" на основе ацетона.

пожары взрывы пострадавшие чп

