23 марта 2015, 07:59

Происшествия

Один человек пострадал во время пожара в подмосковной квартире

Фото: Агентство "Москва"

Минувшей ночью в одном из домов в Ногинском районе Подмосковья произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС России.

В 4.57 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Юбилейная, дом 15. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение квартиры по всей площади.

Прибывшим пожарным удалось локализовать пожар, а в 5.51 ликвидировать открытое горение. Как отмечается, в этом пожаре есть пострадавший.

На место происшествия для борьбы с огнем было отправлено 2 единицы техники и 7 человек пожарных.

