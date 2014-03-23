Пожар в металлическом ангаре на западе Москвы потушен

Пожар в ангаре на западе Москвы потушен

Пожар в металлическом ангаре на западе столицы потушен, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Как уточняется, на площади около 200 квадратных метров горели деревянные стеллажи и утеплитель.

Сообщение об инциденте по адресу: улица Рябиновая, дом 38 поступило на пульт дежурного оператора службы "01" в 17.24.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу в 17 часов 31 минуту. В ходе проведенной разведки было установлено, что происходило загорание в металлическом ангаре, ангар размером в плане 30х15 м, высотой 7м", - говорится в сообщении.

В 18.19 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.