300 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии РХТУ

В субботу, 23 марта, произошло возгорание в общежитии Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Спасатели эвакуировали из здания 300 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасения в 12.59. В одной из комнат на 14-м этаже строения, расположенного на улице Вилиса Лациса, загорелись личные вещи.

Площадь объятой огнем территории составила 8 квадратных метров, сообщили М24.ru в ГУ МЧС России по Москве.

Пожар удалось ликвидировать в 13.16. Причина возгорания устанавливается дознавателями.