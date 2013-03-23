Форма поиска по сайту

23 марта 2013, 16:59

Происшествия

300 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии РХТУ

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 23 марта, произошло возгорание в общежитии Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Спасатели эвакуировали из здания 300 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасения в 12.59. В одной из комнат на 14-м этаже строения, расположенного на улице Вилиса Лациса, загорелись личные вещи.

Площадь объятой огнем территории составила 8 квадратных метров, сообщили М24.ru в ГУ МЧС России по Москве.

Пожар удалось ликвидировать в 13.16. Причина возгорания устанавливается дознавателями.

пожары эвакуация общежития университеты

