23 января 2014, 21:21

Происшествия

Один человек погиб при пожаре на севере столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Один человек погиб при пожаре на севере столицы, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: Хорошевское шоссе, дом 39, "Б", где на втором этаже двухэтажного здания в одном из помещений горели личные вещи и мебель на площади 8 кв. метров.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 20 часов 17 минут. В ходе проведения разведки и тушения пожара в горевшем помещении был обнаружен погибший", - отмечается в материале.

В 20 часов 30 минут пожар был ликвидирован. Причина происшествия устанавливается.

