На западе Москвы произошел пожар в ангаре со стройматериалами

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе столицы произошел пожар в ангаре со стройматериалами. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на улице Ермакова Роща пришло в 15 часов 31 минуту на пульт оперативного дежурного. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в ангаре загорелись стройматериалы. Огонь быстро распространился по помещению и в итоге пламя бушевала на территории 600 квадратных метров.

Спустя два часа пожар был потушен, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.