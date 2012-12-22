Ребенок погиб при пожаре на юго-западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в квартире на юго-западе столицы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Возгорание произошло в квартире на улице Шверника в пятницу днем. Площадь пожара составила всего два квадратных метра. "Возгорание было оперативно потушено, однако ребенок 2008 года рождения, находившийся в квартире, успел надышаться продуктами горения и умер в машине "скорой помощи", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Отметим, что 19 декабря при схожих обстоятельствах погиб человек на западе столицы. Площадь возгорания не превышала 2 квадратных метров, но мужчина надышался токсичным дымом и скончался в машине "скорой помощи".