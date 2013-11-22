В бизнес-центре на Ленинском из-за пожара эвакуировали персонал

Фото: M24.ru
Читатель M24.ru Станислав сообщил, что спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра на Ленинском проспекте.
По словам очевидца, на первом этаже здания произошло задымление, персонал вывели через боковой вход дома.
Серьезного возгорания обнаружено не было, в настоящее время там стоят две спецмашины.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, из офисного здания по адресу Ленинский проспект, д. 1, эвакуировали тысячу человек. В ходе проверки выяснилось, что сигнал о задымлении оказался ложным - сработала газовая система пожаротушения.