22 ноября 2013, 16:48

Происшествия

В бизнес-центре на Ленинском из-за пожара эвакуировали персонал

Фото: M24.ru

Читатель M24.ru Станислав сообщил, что спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра на Ленинском проспекте.

По словам очевидца, на первом этаже здания произошло задымление, персонал вывели через боковой вход дома.

Серьезного возгорания обнаружено не было, в настоящее время там стоят две спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, из офисного здания по адресу Ленинский проспект, д. 1, эвакуировали тысячу человек. В ходе проверки выяснилось, что сигнал о задымлении оказался ложным - сработала газовая система пожаротушения.

пожары эвакуация бизнес-центры новости читателей московский папарацци

