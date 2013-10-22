Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2013, 12:13

Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье. Возгорание возникло в строительном вагончике.

Сообщение о пожаре по адресу Истринский муниципальный район, деревня Садки, поступило в 10.35. На место происшествия немедленно выехали пожарные, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Огнеборцы установили, что очаг возгорания находится в строительном вагончике. С пламенем очень быстро справились.

В результате пожара погибли три человека. Причину и обстоятельства возгорания устанавливают полицейские.

Сайты по теме


пожары чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика