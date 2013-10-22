Фото: 50.mchs.gov.ru

Три человека погибли при пожаре в Подмосковье. Возгорание возникло в строительном вагончике.

Сообщение о пожаре по адресу Истринский муниципальный район, деревня Садки, поступило в 10.35. На место происшествия немедленно выехали пожарные, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Огнеборцы установили, что очаг возгорания находится в строительном вагончике. С пламенем очень быстро справились.

В результате пожара погибли три человека. Причину и обстоятельства возгорания устанавливают полицейские.