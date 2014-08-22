Крупный пожар площадью 1800 кв. метров на складе покрышек в ЮЗАО потушен

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Горевшее на площади 1800 квадратных метров складское помещение с автопокрышками на юго-западе Москвы пожарным удалось потушить. Пострадавших при этом нет, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но потом площадь возгорания увеличилась до 1800 квадратных метров и охватило все двухэтажное здание. Как передает телеканал "Москва 24", во время пожара у здания обрушилась кровля и несущие конструкции. По словам очевидцев, в горящем складском помещении раздался взрыв. Вероятно, это взорвались баллоны с газом.

Информация о возгорании по адресу: улица Вавилова, дом №9А, строение №21, поступила в ведомство в 1:56. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 2:02.

Уточняется, что в 4:03 пожар был локализован, а в 5:14 - ликвидирован. В его тушении принимали участие 21 единица техники и 62 человека.

Также сообщается, что на место происшествия выезжала дежурная смена Управления мониторинга и лабораторного контроля, которая провела замеры воздуха на содержание вредных веществ от продуктов горения. Концентрация вредных веществ в воздухе в приделах нормы.