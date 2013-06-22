Три человека погибли в результате пожара на юго-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Три человека погибли в результате пожара на юго-востоке столицы. Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме.

Пожар возник в здании, расположенном по адресу: Привольная улица, дом 9, корпус 3, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

"В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружили два трупа. На место происшествия прибыл наряд полиции, которые оцепили место тушения возгорания", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящий момент огонь потушен, устанавливаются причины возникновения возгорания.

После детального осмотра одной из сгоревших квартир было обнаружено тело третьего погибшего. Личности жертв пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.