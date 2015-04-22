Пожар на севере города тушат три вертолета МЧС

Три вертолета МЧС работают на месте пожара в Коптеве

Три спасательных вертолета тушат пожар на складе на севере столицы, сообщили M24.ru в пресс-службе московского управления МЧС.

В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание, принимаются меры для его полной ликвидации.

Ранее M24.ru сообщало, что на севере Москвы загорелся складской комплекс. Возгорание произошло в здании на Коптевской улице. Первоначально площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

Из-за пожара в складском помещении автоинспекторам пришлось перекрыть Коптевскую улицу. Движение на участке от Коптевского бульвара до улицы Клары Цеткин ограничили в обоих направлениях.