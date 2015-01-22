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Москва 24

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ЧП

22 января 2015, 17:10

Два человека погибли в пожаре на юге Москвы

пожары инциденты чп

В жилой многоэтажке на юге Москвы произошел пожар

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге столицы. Еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "Москва 24".

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже жилой многоэтажки по адресу: Харьковский проезд, дом 11.

По предварительной информации, один взрослый и ребенок погибли на месте происшествия. Двое других взрослых доставлены в реанимацию Городской клинической больницы №36. Еще один пострадавший - ребенок - находится в реанимации Филатовской больницы.

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Причина возникновения пожара пока не установлена. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

Напомним, 15 января крупный пожар произошел на складе производителя мяса "Снежана" в Новой Москве. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в ходе тушения пожара здание частично обрушилось на площади в тысячу "квадратов". ЧП был присвоен второй ранг сложности.

На месте пожара работали вертолеты и 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек. В результате инцидента пострадали около 10 человек, один из них впоследствии скончался в больнице.

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