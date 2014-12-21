В пожаре на юге столицы погиб человек

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В воскресенье в квартире на юге столицы произошел пожар, сообщает московский главк МЧС. Возгорание на площади в 6 квадратных метров произошло в квартире на восьмом этаже жилого дома по адресу улица Подольских Курсантов, дом 12, корпус 1.

Как уточняет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате пострадали двое человек, один из них скончался по пути в больницу. Второй пострадавший направлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Это не первый пожар в столице на этой неделе. Так, 17 декабря из-за возгорания в строительном комплексе в Солнцево пострадал один человек.

Пожар произошел в двухэтажном металлическом строении, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.