Пожар на складе с моторным маслом возле Казанского вокзала потушен

На Спартаковской площади рядом с железнодорожной станцией сгорел ангар

В ночь на пятницу в центре столицы возле Казанского вокзала произошел пожар – горел склад с автозапчастями и моторным маслом. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

ЧП произошло по адресу: Спартаковская площадь, дом 1, строение 7 в районе платформы Москва-Товарная-Рязанская. Сообщение о возгорании поступило около 01:00, сообщили в полиции. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти.

К семи утра пожар был потушен, никто не пострадал. На движение поездов пожар на Казанском вокзале не повлиял, сообщили в управлении МЧС по Москве.

В тушении пожара принимали участие 15 пожарных расчетов, уточняется в сообщении.