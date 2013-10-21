В Подмосковье сгорел цех деревообрабатывающего завода

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Талдомском районе Московской области загорелся цех деревообрабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Талдомский микрорайон, поселок Северный, улица Зеленая, дом 16 поступило в 16.40. Пожар произошел в одноэтажном административном здании.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В 18.05 пожар удалось ликвидировать.

В тушении здания принимали участие 44 человека и 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.