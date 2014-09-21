60 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии

m24.ru

На юге Москвы произошел пожар в общежитии, из здания были эвакуированы 60 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 5.14 утра. Огонь вспыхнул в на четвертом этаже здания, расположенного по адресу: 2-й Донской проезд, дом 7/1. Из горящего общежития спасены 17 человек.

Площадь пожара составила 150 кв. метров, в здании обрушилась часть кровли на площади 30кв. метров. По предварительной информации есть пострадавшие, но об их количестве и состоянии не сообщается.