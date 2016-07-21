Один человек пострадал при пожаре на юго-западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юго-западе столицы произошел пожар в жилом доме. Один человек пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Пламя вспыхнуло в квартире одного из домов по улице Академика Волгина. По предварительным данным, загорелись постельные принадлежности.

Пожар был оперативно потушен, его площадь составила полтора квадратных метра.

В ночь на 21 июля на западе города произошел пожар. Пламя в здании старой постройки на Кутузовском проспекте, в здании бывшего пивзавода, вспыхнуло в 1:39. Площадь возгорания составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В горящем здании произошли обрушения кровли, строительных конструкций и перекрытий первого этажа.

Пламя тушили 70 расчетов МЧС, К месту ЧП был вызван пожарный корабль "Евгений Чернышов" для организации подачи воды из Москвы-реки. В 4:50 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.