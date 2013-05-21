Пожар на рынке "Мельница" уничтожил двухэтажный торговый павильон

Фото: mchs.gov.ru

Пожар на рынке "Мельница", расположенном на 41 километре внешней стороны МКАД, уничтожил двухэтажный торговый павильон с лакокрасочной продукцией и изделиями из древесины. Причиненный ущерб пока неизвестен.

Во время борьбы с огнем боец московского МЧС получил травму. Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах Москвы. Он отметил, что общая площадь пожара составила 1700 квадратных метров.

Напомним, возгорание произошло 20 мая в 17.00 в торговом помещении ООО "Славянский мир". Огонь был ликвидирован около 20.30. Причины пожара сейчас устанавливаются.