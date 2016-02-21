Форма поиска по сайту

21 февраля 2016, 15:28

Происшествия

Спасатели эвакуировали девять человек при пожаре на востоке города

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Спасатели эвакуировали девятерых жильцов из горящего дома на востоке столицы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе московского управления МЧС.

Пожар произошел в доме №17 на улице Константина Федина. В результате из здания были эвакуированы девять человек.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 14:14. По предварительным данным, пострадавших на месте возгорания не оказалось. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Отметим, что накануне на востоке Москвы произошел еще один пожар. Загорелась жилая квартира по адресу проспект Буденного, дом 27, корпус 1.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пострадал один человек.

