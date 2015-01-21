Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин на западе столицы

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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 17 января, примерно в 14 часов, после возгорания в квартире одного из жилых домов по улице Поклонная гора обнаружены тела двух женщин 1943 и 1971 годов рождения с признаками насильственной смерти.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к нему.

Расследование уголовного дела продолжается.