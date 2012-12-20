При пожаре в подмосковном общежитии пострадали девять человек

В Люберецком районе Подмосковья горит общежитие

При пожаре в подмосковной деревне Машково девять человек пострадали. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Пожар возник в среду вечером в двухэтажном, обшитом пластиком здании, часть которого использовалась под склад, а другая - под общежитие.

По уточненным данным, в результате пожара девять человек с различными травмами были госпитализированы, - уточнили в областном МЧС.

По словам спасателей, причиной таких последствий мог стать поздний вызов пожарных, работники склада сначала пытались справиться с огнем сами. Когда первые спасатели прибыли на место ЧП, уже горели второй этаж и кровля на общей площади 800 квадратных метров.

Пожару была присвоена вторая повышенная категория сложности.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.