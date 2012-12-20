Форма поиска по сайту

20 декабря 2012, 00:00

Происшествия

В Подмосковье сгорело общежитие, пострадали 7 человек

В Люберецком районе Подмосковья горит общежитие

Семь человек пострадали в результате пожара в общежитии в Люберецком районе Подмосковья. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что пожар в двухэтажном здании общежития начался около 22:00 19 декабря. Прибывшим на место пожарным удалось довольно быстро локализовать возгорание. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Инцидент произошел в деревне Машково. Обстоятельства инцидента и точное число пострадавших выясняются.

