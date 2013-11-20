Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 21:22

Происшествия

Три человека пострадали во время пожара в Королеве

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время пожара, который произошел на складе в городском округе Королеве, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не погиб.

Ссылки по теме


Напомним, что вечером 20 ноября в подмосковном Королеве загорелся складской комплекс по адресу улица Силикатная, дом 65. Сообщение о возгорании пожаре в 16.50. К 18.19 пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать возгорание. В 19.30 было ликвидировано открытое горение.

Сайты по теме


пожары пострадавшие чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика