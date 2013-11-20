Площадь пожара на складе в Королеве превысила 4 тысячи кв. метров

Горевший в Королеве склад пластиковой тары потушен

В подмосковном Королеве загорелся складской комплекс по адресу улица Силикатная, дом 65, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16.50. По данным ведомства, загорелся одноэтажный складской комплекс. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и оперативные группы областного МЧС и королевского гарнизона пожарной охраны.

К 18.19 им удалось локализовать возгорание, а к 19.20 было ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.