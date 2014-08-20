На восстановление "Школы современной пьесы" выделено 17 млн рублей

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Сергей Собянин выделил на восстановление театра "Школа современной пьесы" после пожара 17 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэрии.
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Здание театра по адресу улица Неглинная дом 29/14 строение 1 является объектом культурного наследия регионального значения.
Напомним, что пожар в историческом здании театра произошел в ноябре 2013 года. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из-за пожара в здании обрушилась часть деревянных перекрытий. Экспертиза, проведенная МЧС, показала, что возгорание произошло не по вине театра. Источником возгорания стали электротехнические изделия: проводка, штепсельные разъемы и т.д. По предварительным оценкам, сгоревшее здание откроется не ранее 2015 года.
Сейчас "Школа современной пьесы" располагается в бывшем ДК имени А.С. Серафимовича на Тишинке. Зрительный зал дома культуры рассчитан на 400 мест. Временное пристанище для театра, которому в этом году исполнилось 25 лет, арендует столичный департамент культуры.
История вопроса: здание театраЗдание театра - одно из красивейших в центре Москвы. В 1864 году столичный купец Яков Пегов вместе с кулинаром Люсьеном Оливье (по фамилии которого назван салат) открыли в нем французский ресторан "Эрмитаж". Сюда приезжали Римский-Корсаков, Чехов, Горький, Танеев, Чайковский, Шаляпин.
"Эрмитаж" был закрыт в начале 1920-х годов, а здание переименовано в "Дом крестьянина". В советское время здесь располагались сберкасса, стоматологическая поликлиника, министерство высшего образования, комитет по Ленинским премиям и т.д.
В 1989 году в здании открылся московский театр "Школа современной пьесы".
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