На восстановление "Школы современной пьесы" выделено 17 млн рублей

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Сергей Собянин выделил на восстановление театра "Школа современной пьесы" после пожара 17 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэрии.

Здание театра по адресу улица Неглинная дом 29/14 строение 1 является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, что пожар в историческом здании театра произошел в ноябре 2013 года. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из-за пожара в здании обрушилась часть деревянных перекрытий. Экспертиза, проведенная МЧС, показала, что возгорание произошло не по вине театра. Источником возгорания стали электротехнические изделия: проводка, штепсельные разъемы и т.д. По предварительным оценкам, сгоревшее здание откроется не ранее 2015 года.

Сейчас "Школа современной пьесы" располагается в бывшем ДК имени А.С. Серафимовича на Тишинке. Зрительный зал дома культуры рассчитан на 400 мест. Временное пристанище для театра, которому в этом году исполнилось 25 лет, арендует столичный департамент культуры.