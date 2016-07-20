Пожар на Волхонке ликвидирован

Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали пламя в административном здании на Волхонке, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 15:50, пламя вспыхнуло на пятом этаже. В ходе разведки и тушения были спасены 11 человек, в 16:46 возгорание было ликвидировано, общая площадь составила 15 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 14 подразделений численностью 50 человек.

Департамент транспорта предупредил, что из-за ЧП в районе пожара сильно затруднено движение, объехать участок можно по Гоголевскому бульвару и Кремлевской набережной.