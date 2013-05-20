Три человека погибли при пожаре в Наро-Фоминске

Фото: ИТАР-ТАСС

Три человека погибли при пожаре в подмосковном Наро-Фоминске. Возгорание произошло в здании барачного типа, где проживали 13 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 14.18. Прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили, что горит крыша деревянного одноэтажного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.

Причины пожара, произошедшего в Наро-Фоминском районе выясняются. По факту назначена доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей. Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах Подмосковья.

Он отметил, что возгорание деревянного одноэтажного дома, рассчитанного на пять семей, произошло 19 мая в 14.20 в Наро-Фоминске на улице Парк Воровского, 7. На момент ЧП в доме было зарегистрировано и проживало 13 человек



Источник пояснил, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. По предварительной информации причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

"При разборе пожарища были обнаружены обгоревшие трупы местных жителей, в том числе 3-летнего ребенка. Причина смерти устанавливается", - сказал собеседник.

По факту пожара назначены две экспертизы. Одна определит причину возгорания, вторая – причину смерти. Об этом M24.ru сказала официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Мособласти Ирина Гуменная.

По словам владельца дома, в котором был пожар, он, его супруга и соседка, которая пришла вместе с сыном, на протяжении нескольких дней распивали спиртные напитки. Во время застолья ребенок то и дело начинал играть с зажигалкой. Таким образом, причиной возгорания могла стать игра с огнем.

Около 13 часов дня 19 мая они легли спать, а через некоторое время начался пожар. Хозяин дома выпрыгнул в окно, чтобы перекрыть газовый вентиль, а когда вернулся, никто в помещении не подавал признаков жизни.

В тушении пожара участвовало 9 единиц спецтехники.