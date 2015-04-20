Около 800 человек эвакуировали из-за пожара в школе в центре города

В Лефортовском переулке загорелась школа №354

В школе в центре Москвы загорелся один из кабинетов, площадь пожара составила пять квадратных метров, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже поступило в 9.37. Из-за возгорания эвакуировали около 800 человек – учеников и сотрудников школы.

Потушить пламя удалось в 9.56, о пострадавших сведений нет. Скорость движения в районе ЧП не превышает 15 км/ч.

Отметим, что 12 февраля из-за сообщения о пожаре эвакуировали школу на юго-западе Москвы. Детей эвакуировали из учебного заведения на Ломоносовском проспекте. Это произошло из-за ложного срабатывания системы пожаротушения.