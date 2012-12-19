Один человек погиб в результате пожара на западе столицы

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе столицы произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Один человек погиб.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже 14-этажного жилого дома на Тучковской улице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Прибывшие на место происшествия пожарные вскрыли дверь квартиры и обнаружили хозяина жилья, которого передали бригаде скорой помощи.

Мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жильцов подъезда эвакуировали из-за задымления.