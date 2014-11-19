Движение на западе МКАД ограничено из-за взрыва газовых баллонов

На западе МКАД горит автомобиль с газовыми баллонами

На 53 километре МКАД произошел взрыв газовых баллонов, движение транспорта ограничено.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России, загорелся автомобиль, перевозивший газовые баллоны, пять из которых в результате пожара сдетонировали.

Водитель покинул автомобиль до прибытия сотрудников МЧС, информации о пострадавших не поступало.

По информации ТАСС, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сотрудники ГИБДД принимают меры к организации реверсивного движения на противоположной стороне кольцевой.

По данным МЧС, движение по внутренней стороне МКАД восстановлено. В 19.33 пожар был ликвидирован. Как рассказали M24.ru в столичном управлении ГИБДД, на внешней стороне МКАД движение осуществляется по одной полосе.