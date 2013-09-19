Форма поиска по сайту

19 сентября 2013, 08:41

Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы погиб один человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате возгорания в квартире на северо-востоке Москвы погиб один человек. Пожар произошел в ночь на 19 сентября.

Как сообщает телеканал "Москва 24", пламя вспыхнуло в доме на Стартовой улице. Запах гари почувствовали жильцы, снимавшие комнату. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из соседних квартир семь человек, из них двое детей.

Не удалось спасти хозяина квартиры – 51-летнего мужчину. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Кроме того, мужчину часто видели в нетрезвом состоянии.

