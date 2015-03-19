Форма поиска по сайту

19 марта 2015, 07:57

Происшествия

В ангаре в ЮАО произошел пожар площадью 130 квадратных метров

Фото: ТАСС

На юге Москвы произошел пожар в металлическом двухэтажном ангаре, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре по Востряковскому проезду дом 11 поступило в 6.37. Первые пожарные прибыли на место происшествия уже через 5 минут после поступления информации о возгорании.

Горение происходило в двухэтажном металлическом ангаре и частично в прилегающих к нему гаражах. Из горящего помещения было эвакуировано 15 газовых баллонов. В 7.26 пожар полностью ликвидирован.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

