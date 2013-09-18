Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 20:53

Происшествия

Из-за пожара в общежитии главного корпуса МГУ эвакуировали 525 человек

Причиной пожара в подвале главного здания МГУ был ящик со

Из-за пожара в подвале общежития главного корпуса МГУ эвакуировали 525 человек, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Как уточняется, сообщение о задымлении поступило на пуль дежурного "01" в 20:32, пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: Воробьевы горы, дом 1 (сектор В).

Фото: mchs.ru

"На месте работали 20 пожарно-спасательных подразделений, общей численностью 80 человек", - говорится в сообщении.

В 20:45 пожар на площади 5 кв. метров ликвидирован. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Причиной задымления стал ящик со светильниками в подвале в подвале сектора "Д".

