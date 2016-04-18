Причиной пожара в СВАО могло стать неосторожное обращение с огнем

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи начали проверку по факту смерти пенсионерки при пожаре на северо-востоке города, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. По мнению следователей, смерть 77-летней женщины наступила в результате удушья углекислым газом. В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар произошел в сильно захламленной квартире на улице Бестужевых в 6:20. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Из близлежащих квартир спасли 31 человека, из них четверо – малолетние дети, а шестеро жильцов спасены при помощи пожарной автолестницы. В девять утра спасателям удалось ликвидировать возгорание.