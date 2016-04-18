Пожар в квартире в СВАО локализован

Пожар в жилом доме на северо-востоке столицы локализован

Спасатели локализовали возгорание в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Пламя вспыхнуло в сильно захламленной квартире на улице Бестужевых в 6:20. Там, по данным пожарных, горели личные вещи и мебель, площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров.

Из близлежащих квартир спасли 31 человека, из них четверо – малолетние дети, а шестеро жильцов спасены при помощи пожарной автолестницы.

В результате возгорания погиб один человек, его личность устанавливается.